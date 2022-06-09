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В России могут убить за поцелуй. Боец ММА подло вырубил прохожего (видео)

Алексей Андрейцев
9 июня, 12:35
Шарапутдин Магомедов избил мужчину в торговом центре лишь из-за того, что тот поцеловал свою девушку

Магомедов подрался в торговом центре / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский боец смешанных единоборств Шарапутдин Магомедов подрался в торговом центре. Причиной стал банальный поцелуй. Ранее брат Хабиба Нурмагомедова угрожал иностранцу пистолетом из-за одежды.

Конфликт начался на эскалаторе. Магомедов сделал мужчине замечание за то, что тот целовался с девушкой. Шарапутдин объяснил это тем, что в Махачкале такое поведение недопустимо.

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После этого завязалась потасовка, в которой боец ММА явно не выглядел фаворитом. Драку остановили окружающие.

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Потерпев фиаско в честном бою, Шарапутдин Магомедов решил действовать подло. Он вышел из ТЦ и спрятался за углом. Когда потерпевший также вышел на улицу, боец ММА выскочил и отправил его в нокаут. После чего еще и ударил лежащего ногой в голову.

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One of my favorite prospects Sharaputdin Magomedov in big trouble. Apparently he was offended that the guy standing in front of him was kissing his girlfriend pic.twitter.com/nQndpHodFV

— Matysek (@Matysek88) June 9, 2022