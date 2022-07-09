У Росії кусають лікті. Казахстанська тенісистка стала чемпіонкою Вімблдону

Олена Рибакіна у фіналі Вімблдону обіграла Окс Жабер / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 9 липня, відбувся фінал жіночого Вімблдону-2022. У вирішальному поєдинку представниця Казахстану Олена Рибакіна сенсаційно обіграла Онс Жабер з Тунісу.

Обидві тенісистки вперше грали у фіналі турніру Grand Slam. Фавориткою протистояння була спортсменка з Тунісу. Саме Жабер виграла перший сет.

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Однак у подальшому друга ракетка світу стала все частіше припускатися помилок, якими скористалася 23-річна казашка. Рибакіна здобула дебютну перемогу на турнірах "Великого шлему". Досі уродженка Москви навіть не грала у півфіналах.

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Матч тривав 1 годину 51 хвилину. За цей час Рибакіна 4 рази подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

Фінал, Вімблдон. Жінки

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Олена Рибакіна (Казахстан) – Онс Жабер (Туніс) – 3:6, 6:2, 6:2

Зазначимо, що Олена Рибакіна народилася в Москві і до 2018 року виступала за Росію, але потім змінила громадянство на казахстанське.

Ось як тенісистка прокоментувала зміну громадянства: "У мене більше немає російського паспорта, тому що подвійне громадянство заборонено. У мене немає жодних зв'язків з Федерацією тенісу Росії" .

Нагадаємо, до Відкритого чемпіонату Великої Британії не були допущені спортсмени з Росії та Білорусі через воєнне вторгнення в Україну.

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