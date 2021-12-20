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У правій руці Кличка був динаміт. Одкровення Тайсона Ф'юрі

Любомир Луканюк
20 грудня, 13:26
Британський боксер назвав українця хорошим боксером та відзначив силу ударів Володимира. Ф'юрі переміг Кличка шість років тому

Ф'юрі забрав чемпіонські пояси у Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

Чинний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі приємно відгукнувся про українську легенду Володимира Кличка.

"Володимир був хорошим технарем, великим, дуже розумним і дуже грамотним боксером. У його правій руці знаходився динаміт, у нього був сильний лівий хук, відмінний джеб, він був хороший на ногах".

Поки він не зустрівся з Емануелем Стюардом, Кличко брав участь у війнах та опинявся в нокаутах. Вони разом працювали над боксом на довгій дистанції, джебами та подібними речами. Кличко використав свій великий розмах рук, і це чудово спрацьовувало", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю TheRingDigital.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

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Восени 2015 року Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі зустрілися у Дюссельдорфі. Українець захищав титули за версіями IBF, IBO, WBO, WBA super та The Ring. Судді віддали перемогу британцю одностайним рішенням: 115-112, 115-112, 116-111.