В правой руке Кличко был динамит. Откровение Тайсона Фьюри

Фьюри забрал чемпионские пояса у Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня
Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри лестно отозвался об украинской легенде Владимире Кличко.
"Владимир был хорошим технарем, большим, очень умным и очень грамотным боксером. В его правой руке находился динамит, у него был сильный левый хук, отличный джеб, он был хорош на ногах.
Пока он не встретился с Эмануэлем Стюардом, Кличко участвовал в войнах и оказывался в нокаутах. Они вместе работали над боксом на длинной дистанции, джебами и подобными вещами. Кличко использовал свой большой размах рук, и это прекрасно срабатывало", – сказал Фьюри в интервью TheRingDigital.
Осенью 2015 года Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встретились в Дюссельдорфе. Украинец защищал титулы по версиям IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring. Судьи отдали победу британцу единогласным решением: 115-112, 115-112, 116-111.