21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
22 декабря 22:30
Атлетик --
Реал --
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

В правой руке Кличко был динамит. Откровение Тайсона Фьюри

Любомир Луканюк
20 декабря, 13:26
Британский боксер назвал украинца хорошим боксером и отметил силу ударов Владимира. Фьюри победил Кличко шесть лет назад

Фьюри забрал чемпионские пояса у Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри лестно отозвался об украинской легенде Владимире Кличко.

"Владимир был хорошим технарем, большим, очень умным и очень грамотным боксером. В его правой руке находился динамит, у него был сильный левый хук, отличный джеб, он был хорош на ногах.

Пока он не встретился с Эмануэлем Стюардом, Кличко участвовал в войнах и оказывался в нокаутах. Они вместе работали над боксом на длинной дистанции, джебами и подобными вещами. Кличко использовал свой большой размах рук, и это прекрасно срабатывало", – сказал Фьюри в интервью TheRingDigital.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Реклама

Осенью 2015 года Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встретились в Дюссельдорфе. Украинец защищал титулы по версиям IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring. Судьи отдали победу британцу единогласным решением: 115-112, 115-112, 116-111.