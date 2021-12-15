У перемозі не сумніваюся: непереможного українця хочуть виставити на бій із російською жертвою Усика

Мурат Гассієв VS Владислав Сіренко / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі Сіренко готується до поєдинку проти свого співвітчизника Андрія Руденка, який відбудеться 18 грудня у Броварах в андеркарті бою Берінчик – Чанієв.

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Цікаво, що Руденко мав битися з Гасієвим, але росіянин отримав чергову травму, тому українець вдало виявився вільним, адже у Сіренка також зірвався суперник через пошкодження.

Тренер непереможного українця вважає, що в майбутньому сам Сіренко може битися з ексчемпіоном світу у крузервейті та колишнім суперником Олександра Усика.

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"Гассієв міг би стати відмінним суперником для Влада. Думаю, вони показали б видовищний бій. Я дуже хотів би, щоб після цього бою Влад вийшов проти Гассієва, показав, що готовий битися на новому рівні. У перемозі Влада я не маю сумніву", – цитує Башира ua-football.com.

Гассієв Усику програв, а перед Руденком зламався / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що авторитетний портал boxrec.com ставить Гассієва на 9-те місце у світі серед усіх боксерів хевівейту, а Сіренко посідає у рейтингу 39-е місце.