В один день ми станемо вільними! Олімпійська призерка вірить у перемогу України

Анжеліка Терлюга

Власниця срібла Олімпійських ігор Токіо-2020 Анжеліка Терлюга зайнялася волонтерством у рідній Одесі. З перших днів російського вторгнення сім'я вирішила залишитися вдома та бути корисними у різних сферах.

Емоційним відео з чорноморського узбережжя Терлюга поділилася на своїй сторінці у Instagram. Спортсменка заявила, що вірить в успіх та перемогу України.

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Анжеліка Терлюга у поєдинку проти Івет Горанової / Фото: Reuters

"Мої дорогі друзі! Я отримала багато повідомлень, і хочу подякувати вам за підтримку в такий божевільний час для моєї країни. З першого дня війни я залишаюся у своїй рідній Одесі. Разом із чоловіком ми намагаємось бути корисними для армії, економіки України, допомагаємо моїй бабусі та робимо пожертвування. Одного разу ми станемо вільними. Ми літатимемо, як птахи. Ми збудуємо нашу країну. Ми розпочнемо нове життя у новій Україні. Цей день прийде незабаром... Я вірю.

Багато наших спортсменів поповнили лави тероборони, а деякі не побоялися поповнити лави армії. Інший відомий український каратист Станіслав Горуна у лавах ЗСУ захищає країну від навали орків.