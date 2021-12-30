В Одесу хочуть повернути єврокубки: Чорноморець знову очолив Григорчук

Роман Григорчук / Фото: AFP

Мороз прийшов у команду минулого літа з цілим десантом орендованих гравців із київського Динамо, яких він до цього тренував у молодіжній команді киян.

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"Я дуже радий поверненню в дорогий для мене Чорноморець, до прекрасної Одеси і до улюблених, неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні", – заявив одразу після призначення Роман Григорчук.

Григорчука люблять в Одесі

Григорчук уже тренував Чорноморець із 2010 по 2014 рік. Під його керівництвом клуб грав у фіналі Кубка України, а у Лізі Європи зумів дійти до 1/16 фіналу.

Після цього Григорчук встиг попрацювати у Габалі з Азербайджану, Астані з Казахстану, а попереднім його місцем роботи був білоруський Шахтар із Солігорська.

На зимову перерву Чорноморець пішов на 13-му місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Від останнього рядка клуб відокремлює шість балів.