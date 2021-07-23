Українського тренера вигнали з Білорусі

Роман Григорчук покинув пост наставника солігорського Шахтаря після того, як очолювана ним команда програла вдома в Лізі конференцій люксембурзькій Фолі 1:2

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Після сенсаційної поразки від Фоли відбулася зустріч Романа Григорчука з керівництвом солігорського Шахтаря. На ній сторони ухвалили спільне рішення про припинення співпраці.

Разом з Романом Григорчуком клуб залишають і його помічники.

Про це повідомляє офіційний сайт білоруського Шахтаря.

Відзначимо, що тиждень тому команда з Солігорська вилетіла в першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів від болгарського Лудогорця.

Проте у другому відбірковому раунді Ліги конференцій у Шахтаря ще є шанс виправити ситуацію в повторному матчі з Фолою, на її полі, 29 липня. Боси солігорського клубу розраховують, що це вдасться завдяки зміні тренера.

Роман Григорчук / Фото: AFP

Роман Григорчук

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Нагадаємо, що екскоуч одеського Чорноморця Роман Григорчук очолив команду з Солігорська у вересні минулого року, змінивши на цій посаді іншого українця Юрія Вернидуба, котрий також провалився в єврокубках.

Під керівництвом Григорчука Шахтар вдало виступав у внутрішніх змаганнях – став чемпіоном Білорусі-2020, лідирував у нинішній першості країни – але фіаско в єврокубках фахівцеві не пробачили.

Додамо, що полтавська Ворскла напередодні в Лізі конференцій на останніх секундах втратила перемогу над фінським клубом КуПС, зігравши на його полі внічию 2:2.