У ДТП загинув відомий український тренер та футболіст

Загинув екс-тренер Руху та Прикарпаття Руслан Мостовий / Фото: Офіційний сайт ФК "Волинь"

ДТП сталася у Стрийському районі Львівської області, повідомляє meta-ratings. Подробиці аварії наразі не відомі. Руслану Мостовому було лише 47 років.

Руслан Мостовий народився 2 червня 1974 року. Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за команди Прикарпаття (вища ліга України), Львів, Волинь, Закарпаття, Спартак Нальчик та інші.

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В якості тренера фахівець очолював команду Рух, яку в сезоні 2016/17 вивів до Першої ліги чемпіонату України.

Останнім місцем роботи Руслана Мостового був клуб Прикарпаття з Івано-Франківська.