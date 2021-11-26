25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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У ДТП загинув відомий український тренер та футболіст

Сергій Шаховець
26 листопада, 18:05
Внаслідок аварії загинув екс-тренер Прикарпаття Руслан Мостовий

Загинув екс-тренер Руху та Прикарпаття Руслан Мостовий / Фото: Офіційний сайт ФК "Волинь"

ДТП сталася у Стрийському районі Львівської області, повідомляє meta-ratings. Подробиці аварії наразі не відомі. Руслану Мостовому було лише 47 років.

Руслан Мостовий народився 2 червня 1974 року. Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за команди Прикарпаття (вища ліга України), Львів, Волинь, Закарпаття, Спартак Нальчик та інші.

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В якості тренера фахівець очолював команду Рух, яку в сезоні 2016/17 вивів до Першої ліги чемпіонату України.

Останнім місцем роботи Руслана Мостового був клуб Прикарпаття з Івано-Франківська.

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