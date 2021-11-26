25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

В ДТП погиб известный украинский тренер и футболист

Сергей Шаховец
26 ноября, 18:05
В результате аварии погиб экс-тренер Прикарпатья Руслан Мостовой

Погиб экс-тренер Руха и Прикарпатья Руслан Мостовой / Фото: Официальный сайт ФК "Волынь"

ДТП произошла в Стрыйском районе Львовской области, сообщает meta-ratings. Подробности аварии пока не сообщаются. Руслану Мостовому было всего 47 лет.

Руслан Мостовой родился 2 июня 1974 года. Во время игровой карьеры Мостовой выступал за команды Прикарпатье (высшая лига Украины), Львов, Волынь, Закарпатье, Спартак Нальчик и другие.

Реклама

В качестве тренера специалист возглавлял команду Рух, которую в сезоне 2016/17 вывел в Первую лигу чемпионата Украины.

Последним местом работы Руслана Мостового был клуб Прикарпатья из Ивано-Франковска.

Реклама