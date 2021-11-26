В ДТП погиб известный украинский тренер и футболист

Погиб экс-тренер Руха и Прикарпатья Руслан Мостовой / Фото: Официальный сайт ФК "Волынь"

ДТП произошла в Стрыйском районе Львовской области, сообщает meta-ratings. Подробности аварии пока не сообщаются. Руслану Мостовому было всего 47 лет.

Руслан Мостовой родился 2 июня 1974 года. Во время игровой карьеры Мостовой выступал за команды Прикарпатье (высшая лига Украины), Львов, Волынь, Закарпатье, Спартак Нальчик и другие.

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В качестве тренера специалист возглавлял команду Рух, которую в сезоне 2016/17 вывел в Первую лигу чемпионата Украины.

Последним местом работы Руслана Мостового был клуб Прикарпатья из Ивано-Франковска.