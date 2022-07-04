У чому вина загиблої дитини? Стаховський відповів усім "захисникам" Росії

Сергій Стаховський показав спортивним чиновникам трагедію українського нарда / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько тисячі українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної військової агресії Російської Федерації. З них 345 загинули та понад 644 поранені. Кожен день безглуздої війни збільшує кількість невинних жертв.

Але, незважаючи на такі жахливі втрати, перебувають захисники російських спортсменів, яким заборонили виступи на міжнародних турнірах. Серед таких ганебних організацій виявилася Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР), яка офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме рейтингові очки за Вімблдон-2022.

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Колишній український тенісист Сергій Стаховський для таких твердолобих чиновників спробував зрозуміло пояснити, що відбувається в Україні з вини Російської Федерації. Стаховський запостив у Twitter фото 6-річної дівчинки, яка загинула після обстрілу військами РФ Очакова в Миколаївській області.

"Наступного разу, коли гравець ATP скаже, що "несправедливо банить гравців з Росії та Білорусі", я хочу, щоб вони подивилися на це фото і відповіли, чи справедливо бути вбитим у вашому ліжку? У чому була вина дитини? 6 років. ..", – написав Стаховський.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Очакова 28 червня загинули троє людей, в тому числі 6-річна дитина.