У бою з рашистами загинув український боксер

Віктор Понятенко загинув, захищаючи Україну від окупантів

15 травня від російської кулі загинув боксер, морський піхотинець ЗСУ Віктор Понятенко. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України на сторінці Facebook.

Віктор "Рудий" Понятенко народився в Запоріжжі. З восьми років почав займатися боксом. Спортсмен ставав срібним призером Кубку України. На рингу провів 120 поєдинків, приблизно у 100 з них став переможцем.

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Віктор брав участь у лізі кулачних боїв Lucky Punch. Понятенко йшов по життю з девізом "Тільки позитив і ніякого негативу!".

З початком воєнної агресії Віктор Понятенко вступив до лав ЗСУ, щоб захистити Україну від російських окупантів. На жаль, нашого воїна вразила ворожа куля і обірвала його життя.

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Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі від ворожого снаряду загинув колишній боксер та суддя Олексій Купирєв. Він був чемпіоном Європи серед молоді.

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