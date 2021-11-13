Жах для України: фіни обіграли Боснію та майже позбавили нас шансів на плей-оф

Збірна Фінляндії шаленіє / Фото: Reuters

У суботу, 13 листопада, Фінляндія у меншості обіграла Боснію та Герцеговину на її полі – 3:1.

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Тренер боснійців у цьому матчі вирішив зберегти свою зірку Джеко на зустріч з Україною 16 листопада. Але для Боснії вона вже не матиме жодного значення – боснійці достроково втратили шанси на другий рядок у групі та плей-оф за вихід на ЧС-2022.

Однак неймовірно невигідною виявилася сьогоднішня перемога фінів над боснійцями і для збірної України.

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Тепер, навіть якщо ми обіграємо немотивовану Боснію 16 листопада на її полі, це не гарантує нам потрапляння до плей-оф. Потрібно буде, щоб у паралельному матчі Фінляндія програла вдома Франції, яка, на той час, найвірогідніше, вже забезпечить собі путівку на ЧС, а отже, гратиме без особливого бажання.

Щоправда, у матчі Фінляндія – Франція нас може влаштувати і нічия 0:0. Тоді нам достатньо буде обіграти Боснію 1:0, враховуючи, що за особистими зустрічами з фінами ми маємо перевагу. Якщо ж нічия у матчі Фінляндія – Франція буде результативною, нам потрібно буде обігрувати боснійців із різницею у два м'ячі.

Словом, увечері 16 листопада нам без допомоги Франції не обійтися. Якщо вона зіллє матч фінам, ми – у прольоті, як би вдало самі не зіграли з Боснією.

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Боснія та Герцеговина – Фінляндія – 1:3

Голи: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі 73

Нереалізований пенальті: Пуккі (25, Фінляндія, сейв воротаря)

Вилучення: Райтала (37, Фінляндія)

Останні матчі у групі D

13 листопада

21:45 Франція – Казахстан

16 листопада

21:45 Боснія та Герцеговина – Україна

21:45 Фінляндія – Франція

Визначення місць за рівності очок