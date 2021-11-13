13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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Жах для України: фіни обіграли Боснію та майже позбавили нас шансів на плей-оф

Олег Люлька
13 листопада, 17:57
Збірна Фінляндії на виїзді обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 3:1 – цей результат вкрай невигідний для української команди. Тепер нам без допомоги Франції не обійтися

Збірна Фінляндії шаленіє / Фото: Reuters

У суботу, 13 листопада, Фінляндія у меншості обіграла Боснію та Герцеговину на її полі – 3:1.

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Тренер боснійців у цьому матчі вирішив зберегти свою зірку Джеко на зустріч з Україною 16 листопада. Але для Боснії вона вже не матиме жодного значення – боснійці достроково втратили шанси на другий рядок у групі та плей-оф за вихід на ЧС-2022.

Однак неймовірно невигідною виявилася сьогоднішня перемога фінів над боснійцями і для збірної України.

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Тепер, навіть якщо ми обіграємо немотивовану Боснію 16 листопада на її полі, це не гарантує нам потрапляння до плей-оф. Потрібно буде, щоб у паралельному матчі Фінляндія програла вдома Франції, яка, на той час, найвірогідніше, вже забезпечить собі путівку на ЧС, а отже, гратиме без особливого бажання.

Щоправда, у матчі Фінляндія – Франція нас може влаштувати і нічия 0:0. Тоді нам достатньо буде обіграти Боснію 1:0, враховуючи, що за особистими зустрічами з фінами ми маємо перевагу. Якщо ж нічия у матчі Фінляндія – Франція буде результативною, нам потрібно буде обігрувати боснійців із різницею у два м'ячі.

Словом, увечері 16 листопада нам без допомоги Франції не обійтися. Якщо вона зіллє матч фінам, ми – у прольоті, як би вдало самі не зіграли з Боснією.

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Боснія та Герцеговина – Фінляндія – 1:3
Голи: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі 73
Нереалізований пенальті: Пуккі (25, Фінляндія, сейв воротаря)
Вилучення: Райтала (37, Фінляндія)

Останні матчі у групі D

13 листопада

  • 21:45 Франція – Казахстан

16 листопада

  • 21:45 Боснія та Герцеговина – Україна
  • 21:45 Фінляндія – Франція

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  • Забиті м'ячі
  • Результати очних зустрічей між відповідними командами: очки, різниця м'ячів, забиті м'ячі; якщо рівність тільки між двома командами – м'ячі на виїзді
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