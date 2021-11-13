13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Ужас для Украины: финны обыграли Боснию и почти лишили нас шансов на плей-офф

Олег Люлька
13 ноября, 17:57
Сборная Финляндии на выезде обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1 – этот результат крайне невыгоден для украинской команды. Теперь нам без помощи Франции не обойтись

Сборная Финляндии ликует / Фото: Reuters

В субботу, 13 ноября, Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину на ее поле – 3:1.

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Тренер боснийцев в этом матче решил поберечь свою звезду Джеко на встречу с Украиной 16 ноября. Но для Боснии она уже не будет иметь никакого значения – боснийцы досрочно потеряли шансы на второе место в группе и плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Однако невероятно не кстати оказалась сегодняшняя победа финнов над боснийцами и для сборной Украины.

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Теперь, даже если мы обыграем немотивированную Боснию 16 ноября на ее поле, это не гарантирует нам попадания в плей-офф. Нужно будет, чтобы в параллельном матче Финляндия проиграла дома Франции, которая, к тому моменту, скорее всего, уже обеспечит себе путевку на ЧМ, а значит, будет играть без особого желания.

Правда, в матче Финляндия – Франция нас может устроить и ничья 0:0. Тогда нам достаточно будет обыграть Боснию 1:0, учитывая, что по личным встречам с финнами у нас преимущество. Если же ничья в матче Финляндия – Франция будет результативной, нам нужно будет обыгрывать боснийцев с разницей в два мяча.

Словом, вечером 16 ноября нам без помощи Франции никак не обойтись. Если она сольет матч финнам, мы – в пролете, как бы удачно сами ни сыграли с Боснией.

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Босния и Герцеговина – Финляндия – 1:3
Голы: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси 73
Нереализованный пенальти: Пукки (25, Финляндия, сейв вратаря)
Удаление: Райтала (37, Финляндия)

Последние матчи в группе D

13 ноября

  • 21:45 Франция – Казахстан

16 ноября

  • 21:45 Босния и Герцеговина – Украина
  • 21:45 Финляндия – Франция

Определение мест при равенстве очков

  • Разница мячей
  • Забитые мячи
  • Результаты очных встреч между соответствующими командами: очки, разница мячей, забитые мячи; если равенство только между двумя командами – мячи на выезде
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий