Вже точно накидався: Мілевського звинуватили у пияцтві

Артем Мілевський - український екс-футболіст
Артем Мілевський, який раніше виступав за київське Динамо, останнім часом все частіше публікує фото з ресторанів.
Підписники Мілі запідозрили його у пияцтві:
"А очі вже сяють".
Схоже, саме тому свіже фото спортсмен зробив у окулярах, щоби не було видно очей.
Але й тут не обійшлося без хвилі хейту з боку фанів:
"Вже накидався, точно".
"Ексмільйонер, що залишився без квартири. Шкода бачити, як такі хороші колишні футболісти сидять на лавці на Оболоні і у них немає на цигарки", – написав один із фоловерів.
До того ж Артем поділився фото із загадковим написом:
"Залишитися людиною. І не бути жлобом", – написав Артем.
Ймовірно, Мілевський натякає на те, що треба жити на втіху і не економити на собі. Чого в принципі дотримується. Відпочинок у Туреччині, Дубаї та Куршавелі – звичайна для нього справа.
Після завершення своєї спортивної кар'єри він почав вести свій YouTube канал. І нещодавно записав інтригуюче відео, де розповів про повернення у футбол.
Як виявилося Артема запросив потренуватися зі своєю командою відомий блогер Євген Савін.
Нагадаємо, що 36-річний Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006 року до 2012 року. За цей час він провів у складі синьо-жовтої команди 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.