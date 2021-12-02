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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
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Уж точно накидался: Милевского обвинили в пьянстве

Юлия Сениско
2 декабря, 23:17
Известный украинский нападающий поделился в соцсетях фото, которое фоловеры раскритиковали

Артем Милевский - украинский экс-футболист

Артем Милевский, ранее выступавший за киевское Динамо в последнее время все чаще публикует фото из ресторанов.

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Подписчики Мили заподозрили его в пьянстве:

"А глаза уже сверкают".

Похоже, именно поэтому свежее фото спортсмен сделал в очках, чтобы не было видно глаз.

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Но и здесь не обошлось без волны хейта со стороны фанатов:

"Уже накидался, точно".

"Оставшийся без квартиры экс-миллионер. Жалко видеть, как такие хорошие бывшие футболисты сидят на скамейке на Оболоне и у них нет на сигареты", – написал один из фолловеров.

К тому же Артем поделился фото с загадочной надписью:

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"Остаться человеком. И не быть жлобом", – написал Артем.

По всей вероятности, Милевский намекает на то, что нужно жить в свое удовольствие и не экономить на себе. Чего в принципе и придерживается. Отдых в Турции, Дубае и Куршавеле – обычное для него дело.

После завершения своей спортивной карьеры он начал вести свой YouTube-канал. И совсем недавно записал интригующее видео, где рассказал о возвращении в футбол.

Как оказалось Артема пригласил потренироваться со своей командой известный блогер Евгений Савин.

Напомним, что 36-летний Артем Милевский выступал за сборную Украины с 2006 года по 2012 год. За данный время он провел в составе сине-желтой команды 50 матчей и забил восемь мячей. Участвовал в ЧМ-2006 и Евро-2012.

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