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Посилення перед матчем з Динамо: лідер чемпіонату підписав гравця збірної України

Сергій Шаховець
20 серпня, 17:19
Чернігівська Десна оголосила про підписання орендної угоди з футболістом "гірників" і збірної України

Сергій Болбат гравець Десни / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Лідер нинішнього чемпіонату чернігівська Десна на своїй сторінці в Facebook повідомила про підписання Сергія Болбата. Вихованець Шахтаря виступатиме за "сіверян" на правах оренди до кінця сезону.

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28-річний футболіст вже тренується з командою і зможе дебютувати за свій новий клуб у найближчу неділю, в матчі 5-го туру УПЛ проти київського Динамо.

Сергій Болбат – універсальний футболіст, який може з рівним успіхом зіграти вінгера і флангового захисника. У минулому сезоні він був гравцем ротації донецького Шахтаря, на його рахунку 8 матчів і один асист.

Сергій Болбат / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Крім "гірників", Сергій виступав за Маріуполь, харківський Металіст, донецький Металург і бельгійський Локерен.

/ Фото: Reuters

Раніше Сергій Болбат викликався до збірної України, за яку зіграв 5 поєдинків.

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