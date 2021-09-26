26 вересня 14:00
Минай 1
Львів 2
26 вересня 17:00
Дніпро-1 0
Зоря 4
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усика після перемоги над Джошуа викликав на бій росіянин

Олег Люлька
26 вересня, 19:48
Табір російського боксера Мурата Гассієва переконаний, що повторний поєдинок проти нього для Олександра Усика буде складнішим за бій з Ентоні Джошуа

2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

У Росії знову заговорили про повторний бій свого боксера Мурата Гассієва проти Олександра Усика. І це при тому, що Усику нині явно не до нього.

Після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа в Лондоні на Олександра Усика чекає реванш із британцем, який українець хоче провести на НСК "Олімпійський" у Києві.

Реклама

І все ж у РФ ніяк не вгамуються.

"Важко сказати, чи зможе Мурат перемогти такого Усика. Але я сподіваюся, цей бій коли-небудь відбудеться. Це буде хороший бій. Мурат значно міцніший за Джошуа. І б'є він сильніше, ніж Джошуа. Усе покаже ринг", – заявив СЄ Віталій Сланов, тренер Гассієва.

"Головне, щоб Мурат був у порядку, підійшов до бою без травм. Перед фіналом Суперсеріі було багато моментів. Була травма, вага важко, проблемно зменшувалася", – згадав Сланов бій Гассієва з Усиком в 2018 році, коли українець переміг того одноголосним рішенням суддів у Москві і став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Олександр Усик і Мурат Гассієв / Фото: Getty Images

Реклама

Додамо, що після поразки від Усика в 2018-му Гассієв перейшов до суперважкої ваги, де здобув дві перемоги нокаутом над маловідомими суперниками – албанцем Нурі Сефері і німцем Міхаелем Валлішем.

При цьому Усик раніше стверджував, що не проти знову побитися з Гассієвим за умови, що "це буде вигідно обом".

Реклама

Читайте також:

Реклама