Усик застряг у найбільш непрохідному місці на землі

Олександр Усик у пустелі / Фото: Instagram

Олександр Усик, вирушивши на відпочинок до Дубаю, на певний час застряг у пустелі Руб-Аль-Халі.

Вона є найспекотнішою і найнепрохіднішою у світі, при цьому найбільшою на Аравійському півострові. Крім ОАЕ, Руб-Аль-Халі розкинулася на території Саудівської Аравії, Оману та Ємену.

Реклама

На щастя, до послуг боксера був верблюд – і за допомогою горбатої тварини Усик вибрався з пустелі.

В одному каравані з Олександром Усиком були дружина Катерина та директор його команди Сергій Лапін.

Реклама

Цікаво, що недавно у пустелі побував Володимир Кличко, котрий знайшов там правильного, як він висловився, союзника.

"Верблюд у пустелі – досконала комбінація правильного часу, правильного місця та правильного союзника", – зауважив Кличко-молодший.

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Реклама