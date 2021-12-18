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Усик застряг у найбільш непрохідному місці на землі

Андрій Трофімов
18 грудня, 20:53
Український суперваж, який володіє чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO та IBO, сховався від суєти суєт у пустелі Руб-Аль-Халі

Олександр Усик у пустелі / Фото: Instagram

Олександр Усик, вирушивши на відпочинок до Дубаю, на певний час застряг у пустелі Руб-Аль-Халі.

Вона є найспекотнішою і найнепрохіднішою у світі, при цьому найбільшою на Аравійському півострові. Крім ОАЕ, Руб-Аль-Халі розкинулася на території Саудівської Аравії, Оману та Ємену.

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На щастя, до послуг боксера був верблюд – і за допомогою горбатої тварини Усик вибрався з пустелі.

В одному каравані з Олександром Усиком були дружина Катерина та директор його команди Сергій Лапін.

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Цікаво, що недавно у пустелі побував Володимир Кличко, котрий знайшов там правильного, як він висловився, союзника.

"Верблюд у пустелі – досконала комбінація правильного часу, правильного місця та правильного союзника", – зауважив Кличко-молодший.

Володимир Кличко / Фото: Instagram

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Володимир Кличко в пустелі / Фото: Instagram