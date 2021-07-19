Усик у плавках прийняв душ під київською зливою (відео)

Олександр Усик під дощем / Фото: Instagram
У понеділок, 19 липня, хмари над столицею України прорвало – у Києві випала тижнева норма опадів.
Затопило кілька станцій метро, після сильної зливи людей довелося рятувати з підземного переходу.
Але те, що комусь склало незручність, Олександра Усика змусило повеселитися.
Український боксер, який готується до поєдинку з Ентоні Джошуа, у плавках і окулярах для плавання вийшов на вулицю і прийняв душ під київською зливою – а вже потім зайшов всередину басейну.
"Водні процедури", – написав Instagram компанії Usyk17.promotions
А як геолокацію Усик жартома вказав Пхукет – мовляв, у Києві нині один із тих дощів, якими знаменитий Таїланд.
Читайте також: Усик переможе Джошуа, а потім... Промоутер розкрив умови контракту
Нагадаємо, поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа має відбутися 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні. Очікується, що арена збере 67 тисяч уболівальників. Якщо і там піде дощ, Усика це навряд чи виведе з рівноваги.
Новини на цю ж тему:У стилі Усика: український Чісора провів перше тренування в Токіо (відео) Усик переможе Джошуа, а потім... Промоутер розкрив умови контракту Усик мало не отримав по голові від дуже маленького "суперника" (відео) Усик – серйозна загроза для суперважкого дивізіону: несподіваний комплімент Ф'юрі