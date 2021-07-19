Усик в плавках принял душ под киевским ливнем (видео)

Украинский боксер выбежал под дождь в одних трусах, после чего сравнил нашу столицу с Пхукетом – смотрите, как спортсмен принимал необычные водные процедуры

Александр Усик под дождем / Фото: Instagram

В понедельник, 19 июля, тучи над столицей Украины провало – в Киеве выпала недельная норма осадков.

Затопило несколько станций метро, после сильного ливнялюдей пришлось спасать из подземного перехода.

Но то, что кому-то принесло неудобство, Александра Усика заставило повеселиться.

Украинский боксер, который готовится к поединку с Энтони Джошуа, в плавках и очках для плавания вышел на улицу и принял душ под киевским ливнем – а уже затем зашел внутрь бассейна.

"Водные процедуры", – написал Instagram компании Usyk17.promotions

При этом в качестве геолокации Усиком в шутку был указан Пхукет – мол, в Киеве сейчас сезон дождей, которыми знаменит Таиланд.

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Напомним, поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа должен состояться 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Ожидается, что арена соберет 67 тысяч болельщиков. Если и там пойдет дождь, Усика это вряд ли выведет из равновесия.