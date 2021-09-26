Усик знищив Джошуа: відео побиття британця

Усик декласував Джошуа / Фото: Getty Images

Олександр Усик – новий володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі. Українець позбавив їх Ентоні Джошуа, здолавши того одноголосним рішенням суддів на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні – 117:112, 116:112, 115:113. Вау!

Дивіться, як Усик влучав у Джошуа:

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А ось як Усик знищував Джошуа наприкінці бою – британця, який став грушею для биття для українця, від нокауту врятував гонг.

На рахунку у Усика перед боєм з Джошуа було 18 перемог у 18 поєдинках на профі-рингу. Тепер цих вікторій в українця вже 19, з них 13 – нокаутом.

Позаяк Джошуа зазнав своєї другої поразки на профі-рингу, перша була в 2019-му від Енді Руїса.

Нас чекає реванш Усик – Джошуа!