25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Усик знищив Джошуа: відео побиття британця

Олег Люлька
26 вересня, 01:29
Олександр Усик сенсаційно здолав Ентоні Джошуа на його території, в Лондоні – дивіться відео найяскравіших влучань українця по обличчю британського боксера

Усик декласував Джошуа / Фото: Getty Images

Олександр Усик – новий володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі. Українець позбавив їх Ентоні Джошуа, здолавши того одноголосним рішенням суддів на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні – 117:112, 116:112, 115:113. Вау!

Дивіться, як Усик влучав у Джошуа:

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А ось як Усик знищував Джошуа наприкінці бою – британця, який став грушею для биття для українця, від нокауту врятував гонг.

На рахунку у Усика перед боєм з Джошуа було 18 перемог у 18 поєдинках на профі-рингу. Тепер цих вікторій в українця вже 19, з них 13 – нокаутом.

Позаяк Джошуа зазнав своєї другої поразки на профі-рингу, перша була в 2019-му від Енді Руїса.

Нас чекає реванш Усик – Джошуа!

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