Усик уничтожил Джошуа: видео избиения британца

Усик деклассировал Джошуа / Фото: Getty Images

Александр Усик – новый обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Украинец лишил их Энтони Джошуа, одолев того единогласным решением судей на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне – 117:112, 116:112, 115:113. Вау!

Смотрите, как Усик попадал в Джошуа:

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А вот как Усик избивал Джошуа в конце боя – британца, ставшего грушей для битья для украинца, от нокаута спас гонг.

На счету у Усика перед боем с Джошуа было 18 побед в 18 поединках на профи-ринге. Теперь этих викторий у украинца уже 19, из них 13 – нокаутом.

Тогда как Джошуа потерпел свое второе поражение на профи-ринге, первое было в 2019-м от Энди Руиса.

Нас ждет реванш Усик – Джошуа!