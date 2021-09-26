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25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
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Минай --
Львов --
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2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
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Александрия --
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3 октября 17:00
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Усик уничтожил Джошуа: видео избиения британца

Олег Люлька
26 сентября, 01:29
Александр Усик сенсационно одолел Энтони Джошуа на его территории, в Лондоне – смотрите видео самых ярких попаданий украинца по лицу британского боксера

Усик деклассировал Джошуа / Фото: Getty Images

Александр Усик – новый обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Украинец лишил их Энтони Джошуа, одолев того единогласным решением судей на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне – 117:112, 116:112, 115:113. Вау!

Смотрите, как Усик попадал в Джошуа:

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А вот как Усик избивал Джошуа в конце боя – британца, ставшего грушей для битья для украинца, от нокаута спас гонг.

На счету у Усика перед боем с Джошуа было 18 побед в 18 поединках на профи-ринге. Теперь этих викторий у украинца уже 19, из них 13 – нокаутом.

Тогда как Джошуа потерпел свое второе поражение на профи-ринге, первое было в 2019-м от Энди Руиса.

Нас ждет реванш Усик – Джошуа!

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