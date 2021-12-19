Усик так не зміг! Паркер у божевільній рубці побив Чісору (відео)

Паркер удруге здолав Чісору / Фото: Reuters

У Манчестері 29-річний новозеландець Джозеф Паркер захистив титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, одностайним рішенням суддів здолавши 37-річного британця Дерека Чісору на прізвисько Війна – 115:110, 115:111, 114:112.

При цьому Чісора тричі побував у нокдауні – у четвертому, сьомому та восьмому раундах. Але щоразу, коли здавалося, що вже все скінчено, Дерек знаходив у собі сили ожити та обрушити шквал ударів на Паркера.

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ЧИСОРА В НОКДАУНІ

ЧИСОРА ЗНОВУ ЖИВИЙ

Урешті-решт, щоб дізнатися ім'я переможця, довелося чекати на оголошення суддівських записок, які виявилися на користь Паркера. Він здобув свою 30-ю вікторію на профі-рингу за двох поразок. Чісора ж зазнав 12-ї невдачі за 32 виграшів.

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Зазначимо, що восени минулого року Дерека Чісору також за очками здолав Олександр Усик, але та перемога українця була менш ефектною (без жодного нокдауну), ніж нинішня – у виконанні Паркера.

Усик переміг Чісору минулої осені

Нагадаємо, перший бій між Паркером та Чісорою за титул WBO Interсontinental, 1 травня, також завершився перемогою новозеландця, але роздільним рішенням суддів.

Здолавши вдруге Чісору, Паркер отримав підстави у майбутньому претендувати на бій із чемпіоном WBA/WBO/IBF у надважкій вазі Олександром Усиком, хоча однозначно буде не першим кандидатом на зустріч із українцем.