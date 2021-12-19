Усик так не смог! Паркер в сумасшедшей рубке избил Чисору (видео)

Паркер во второй раз одолел Чисору / Фото: Reuters
В Манчестере 29-летний новозеландец Джозеф Паркер защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO, единогласным решением судей одолев 37-летнего британца Дерека Чисору по прозвищу Война – 115:110, 115:111, 114:112.
При этом Чисора трижды побывал в нокдауне – в четвертом, седьмом и восьмом раундах. Но всякий раз, когда казалось, что уже все кончено, Дерек находил в себе силы ожить и обрушить град ударов на Паркера.
ЧИСОРА В НОКДАУНЕ
ЧИСОРА СНОВА ЖИВ
В итоге, чтобы узнать имя победителя, пришлось ждать объявления судейских записок, оказавшихся в пользу Паркера. Он добыл свою 30-ю викторию на профи-ринге при двух поражениях. Чисора же потерпел 12-ю неудачу при 32 выигрышах.
Отметим, что осенью прошлого года Дерека Чисору также по очкам одолел Александр Усик, но та победа украинца была менее эффектной (без единого нокдауна), чем нынешняя – в исполнении Паркера.
Напомним, первый бой между Паркером и Чисорой за титул WBO Interсontinental, 1 мая, также завершился победой новозеландца, но – раздельным решением судей.
Одолев во второй раз Чисору, Паркер получил основания в будущем претендовать на бой с чемпионом WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком, хотя, однозначно, будет не первым кандидатом на встречу с украинцем.