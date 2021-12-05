5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Усик знову переможе Джошуа: у Росії назвали причину

Андрій Трофімов
5 грудня, 17:49
У Ентоні Джошуа немає шансів проти Олександра Усика, який відібрав у нього титули WBA, WBO та IBF – так вважає промоутер Володимир Хрюнов

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Олександром Усиком, якщо отримає 40 мільйонів доларів.

Можливо, Ей-Джей після вересневого фіаско розуміє, що нічого йому не світить і у повторному поєдинку з українцем?

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"Усик однакового зросту з Мохаммедом Алі. І Олександр вміє робити у рингу те, що вже не вміє робити Джошуа. Я гадаю, що скільки б не було боїв Усик – Джошуа, вони закінчаться однаково", – сказав на своєму YouTube-каналі російський промоутер Володимир Хрюнов, який у 2013-му організував бій Володимира Кличка з Олександром Повєткіним у Москві.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, якщо вдасться умовити Ентоні Джошуа відійти вбік, вже навесні Усик може побитися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Цей поєдинок у березні хоче провести у себе Саудівська Аравія.

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Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні