Усик знову переможе Джошуа: у Росії назвали причину

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Олександром Усиком, якщо отримає 40 мільйонів доларів.

Можливо, Ей-Джей після вересневого фіаско розуміє, що нічого йому не світить і у повторному поєдинку з українцем?

Реклама

"Усик однакового зросту з Мохаммедом Алі. І Олександр вміє робити у рингу те, що вже не вміє робити Джошуа. Я гадаю, що скільки б не було боїв Усик – Джошуа, вони закінчаться однаково", – сказав на своєму YouTube-каналі російський промоутер Володимир Хрюнов, який у 2013-му організував бій Володимира Кличка з Олександром Повєткіним у Москві.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, якщо вдасться умовити Ентоні Джошуа відійти вбік, вже навесні Усик може побитися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Цей поєдинок у березні хоче провести у себе Саудівська Аравія.

Реклама