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Усик зможе бити його весь вечір: невтішний прогноз для Джошуа в реванші

Олександр Трикіша
4 жовтня, 08:48
Цікавий прогноз на реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа дав бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк

Джошуа не залишають шансів в реванші с Усиком / Фото: REUTERS

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Джошуа за весь бій практично не створив проблем українцеві.

А ось для Джошуа бій міг закінчитися достроково. Батько Ф'юрі заявив про те, що у Усика вкрали перемогу технічним нокаутом.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Усик – дуже хороший боксер, і він уникає проблем. У цьому бою Олександр пропустив кілька ударів, але люди кажуть, що у нього є витримка. Джошуа кілька разів спіймав його хорошими ударами, але він начебто цього не відчув", – оцінив першу сутичку Шелестюк.

Олександр Усик перевершив досягнення Мухаммеда Алі / Фото: REUTERS

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Також він не бачить, за рахунок чого Джошуа може перемогти Усика в реванші. Навіть якщо британець вирішить знову повернути собі м'язову масу для потужності.

"Я думаю, що це буде інший бій. Мені здається, що Джошуа набере вагу і спробує нокаутувати Усика. Але Олександр не дасть йому можливості зупинити себе в перших шести раундах, а потім Джошуа втомиться, і Усик зможе бити його весь вечір", – дав прогноз Шелестюк Youtube-каналі ESNEWS.

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