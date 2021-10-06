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Усик наступний бій може провести не проти Джошуа! Несподіваний варіант

Олександр Трикіша
6 жовтня, 18:20
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і відібрав у нього чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Наступним кроком мав стати їхній реванш, але з'явився не менш цікавий варіант

Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

9 жовтня чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Промоутер Ф'юрі впевнений, що його підопічний переможе. А потім він битиметься з Усиком!

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Боб Арум розраховує, що Ф'юрі і Усик розіграють звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, а потім переможець вийде на Ентоні Джошуа.

Джошуа радять відмовитися від реваншу з Усиком / Фото: REUTERS

Але для цього варіанту потрібна згода самого Джошуа, адже зараз на його боці контракт з Усиком, де є пункт про обов'язковий реванш.

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"Це має виходити від Джошуа. Він має подати сигнал, що він до цього готовий. Я на його місці зробив би саме так.

Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

Я б узяв інший бій, просто, щоб повернути свою впевненість. Дозволив би Усику побитися з Ф'юрі, якщо Ф'юрі, з божою поміччю, переможе в суботу. І йшов би цим шляхом", – зізнався Арум в інтерв'ю Boxing Social.

До речі, Вайлдер впевнений в своїй перемозі над Ф'юрі і вже кинув виклик Усику.

Вайлдер жадає зустрічі з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

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