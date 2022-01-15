Усик сфотографувався з Януковичем: обидва щасливі

Усик і Янукович / Фото: Колаж: Сьогодні
У соцмережах з'явилося кумедне фото, на якому разом Віктор Янукович та Олександр Усик. Знімок опубліковано в Instagram.
Фото було зроблено у 2012 році. Олександр Усик повернувся з Олімпійських ігор у Лондоні, де він завоював золоту медаль.
З олімпійською нагородою він і пішов у гості до тодішнього президента України Віктора Януковича.
А пішов з державною – боксера нагородили Орденом "За заслуги" ІІ ступеня.
Нагадаємо, що Олександр Усик невдало розпочав цей рік. Він кинув виклик сніговій гарматі у Буковелі. Та не протримався й десяти секунд.
До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту порівняв жінок з квітами й сказав, що їм не місце у професійному боксі.