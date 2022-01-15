15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
15 січня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Манчестер Юнайтед --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик сфотографувався з Януковичем: обидва щасливі

Андрій Трофімов
15 січня, 12:01
Олімпійський чемпіон з боксу приніс тодішньому президентові України нагороду Лондона-2012, а пішов з орденом "За заслуги"

Усик і Янукович / Фото: Колаж: Сьогодні

У соцмережах з'явилося кумедне фото, на якому разом Віктор Янукович та Олександр Усик. Знімок опубліковано в Instagram.

Фото було зроблено у 2012 році. Олександр Усик повернувся з Олімпійських ігор у Лондоні, де він завоював золоту медаль.

Реклама

З олімпійською нагородою він і пішов у гості до тодішнього президента України Віктора Януковича.

А пішов з державною – боксера нагородили Орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Реклама

Нагадаємо, що Олександр Усик невдало розпочав цей рік. Він кинув виклик сніговій гарматі у Буковелі. Та не протримався й десяти секунд.

До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту порівняв жінок з квітами й сказав, що їм не місце у професійному боксі.