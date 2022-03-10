Усик зараз у небезпеці! Промоутер переживає за боксера

Арум слідкує за українськими боксерами / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий американський промоутер Боб Арум, який працює з Тайсоном Ф'юрі, назвав його наступних потенційних суперників.

Читайте також: Кримчани – сикуни! Вогненна промова дружини Усика

Реклама

Якщо Ф'юрі переможе Ділліана Вайта, то далі зустрінеться з Ентоні Джошуа або Олександром Усиком. А потім проведе показовий поєдинок із чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

"Я думаю, якщо Ф'юрі виграє бій з Вайтом, то зустрінеться або з Джошуа, або з Усиком. Усик мій друг, тому я постійно стежу за новинами, пов'язаними з ним і його країною. На жаль, він зараз у небезпеці. Олександр живе дуже близько від Києва та служить у силах тероборони, як і Ломаченко.

Читайте також: Кадировці обстріляли будинок Усика! Дружина боксера шукає живих

А головним боєм наступного року буде зустріч із чемпіоном UFC. Це буде чудове протистояння", – цитує Арума fightnews.info.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт проведуть поєдинок 23 квітня на "Вемблі" у Лондоні.

Реклама