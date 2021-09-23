24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Усик вирішив залякати Джошуа. Він вирядився Джокером

Любомир Луканюк
23 вересня, 17:44
Український боксер перед чемпіонським боєм в суперважкій вазі вирішив справити враження на володаря титулів Ентоні Джошуа

Олександр Усик в стилі Джокера

Олександр Усик вирішив налякати Ентоні Джошуа перед їх суботнім боєм. На прес-конференцію український боксер прийшов у костюмі Джокера.

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"Я на місці", – написав Усик в Instagram.

Персонаж Джокера відомий давно фанатам кіно і коміксів, це суперлиходій всесвіту DC Comics, головний ворог Бетмена.

У 2019 вийшов фільм "Джокер" – американський психологічний трилер режисера Тодда Філліпса. Головну роль виконує Хоакін Фенікс.

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Нагадаємо, що чемпіонський бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.

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