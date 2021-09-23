24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик решил запугать Джошуа. Он вырядился Джокером

Любомир Луканюк
23 сентября, 17:44
Украинский боксер перед чемпионским боем в супертяжелом весе решил произвести впечатление на обладателя титулов Энтони Джошуа

Александр Усик в стиле Джокера

Александр Усик решил напугать Энтони Джошуа перед их субботним боем. На пресс-конференцию украинский боксер пришел в костюме Джокера.

Читайте также: Джошуа даже наши бабушки знают. Усик восхищается соперником

"Я на месте", – написал Усик в Instagram.

Персонаж Джокера известен давно фанатам кино и комиксов, это суперзлодей вселенной DC Comics, главный враг Бэтмена.

В 2019 году вышел фильм "Джокер" – американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса. Главную роль исполняет Хоакин Феникс.

Читайте также: В бою Усик – Джошуа судьи будут куплены! Шокирующие признание бывшего чемпиона

Напомним, что чемпионский бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Реклама