1 січня 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сіті 2
2 січня 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик проти Кличка: у Росії сказали, хто кращий

Андрій Трофімов
1 січня, 16:03
Один із відомих російських боксерів Григорій Дрозд віддав перевагу Володимиру Кличку над Олександром Усиком

Володимир Кличко і Олександр Усик / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі росіянин Григорій Дрозд вважає, що Олександра Усика чи Василя Ломаченка не можна називати найкращим боксером України за всю історію, оскільки таким, на думку Дрозда, є Володимир Кличко.

Читайте також: Пішов проти народу: озвучено найкращого боксера України всіх часів

Реклама

"Ломаченко та Усик – чудові хлопці, але для того, щоб зрівнятися зі спадщиною Володимира Кличка, їм потрібно ще попрацювати. І попрацювати чимало. Гадаю, вони приблизно пройшли цей шлях на третину. Володя Кличко – легенда номер один хевівейту, всесвітньо визнана. Сашко – великий молодець, Вася – теж, але поки що їх поруч ставити не можна", – заявив каналу Usachev TV Дрозд, який назвав при цьому Усика найкращим боксером світу 2021 року.

Володимир Кличко / Фото: AFP

Нагадаємо, після вересневої перемоги Усика над Джошуа наш сайт провів опитування на визначення найкращого боксера в історії України. Ним за підсумками місячного голосування було названо Віталія Кличка.

Чудова четвірка. Кращі боксери в історії України / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У тому голосуванні взяли участь майже 14 тисяч людей. Його результати виявилися такими:

  • 1. Віталій Кличко – 39,72%
  • 2. Олександр Усик – 31,76%
  • 3. Володимир Кличко – 17,36%
  • 4. Василь Ломаченко – 11,16%

ТАК УСИК ПЕРЕМІГ ВОСЕНИ ДЖОШУА

Реклама

НАЙКРАЩІ НОКАУТИ ВОЛОДИМИРА КЛИЧКА