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Усик після побиття Джошуа подався в Лондоні за айфоном, але боксеру не дали його купити

Олег Люлька
26 вересня, 16:29
Лондонський шопінг новоспеченому чемпіону світу в суперважах Олександру Усику не вдався, зате він ощасливив спільними фото безліч місцевих фанатів

До айфона в торговому центрі Лондона Усик так и не дістався / Фото: Instagram

Наступного дня після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа, здобутої одноголосним рішенням суддів, Олександр Усик зі своєю командою сходив в один із торгових центрів Лондона. Але шопінг не вдався.

"Прийшли за айфоном. Але там страшенна черга. Айфон не купили. Однак Саня перефоткався з усім торговим центром. Такі справи", – розповів у сторіз свого Instagram директор Usyk Team Сергій Лапін

При цьому Усик був у своєму блакитному спортивному костюмі і білій шапці, а на обличчі у нього красувалися сліди від ударів Ентоні Джошуа, які, втім, не змусили українця в рингу поступитися.

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Один із британців, що підійшли у торговому центрі до Усика за селфі, передав свою з ним розмову.

"Ну ти і видав вчора, бро! Це було щось", – сказав українцеві бородатий Джей

"Спасибі, бро. Важкий був бій", – відповів Усик

"Але ти зробив так, ніби він видавався для тебе легким. Тепер ти чемп. Так тримати!" – побажав Усику британець

Нагадаємо, Усик готовий до реваншу з Джошуа і хотів би провести його на НСК "Олімпійський" у Києві.

Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

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