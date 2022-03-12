Усик звернувся до росіян: що сказав популярний боксер

Олександр Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик популярний і має підписників у Росії та Білорусі. Сьогодні він записав емоційне відео, в якому розповів їм про розв'язану російськими військами жорстоку війну.

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За 17 днів війни Росія знищує наші міста. Рівняє їх із землею під приводом боротьби з фашизмом. Ви боретесь з нашими жінками, дітьми та старими. Руйнуючи наші лікарні, школи та цілі міста!

При цьому цинічно брешете і продовжуєте брехати про те, що це якась "спецоперація" і про те, що ваші стрілки стріляють по військових базах. Великий розрив уже йде. Наші 2-3 покоління мінімум вже розлючені на вас за ваші дії.

Ви знаєте, люди, Господь чинить опір гордим людям і він сприяє тим, хто любить, хто дарує любов! І він противиться тим, хто змушує кохати. Ми на своїй землі! На своїй православній Українській Землі!

Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі кошти, які ми маємо, для відновлення нашої красивої, квітучої Неньки!

Любі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни, – Щиро дякую!

Не обійшлося у зверненні Усика без релігійної теми.

Будь ласка, моліться Господу Богу за свою країну та свої душі. Зараз розпочався Великий Піст. Я розумію, що складно тримати піст або в принципі його неможливо на даний момент тримати. Але моліться, будь ласка, перед кожним виходом із дому! Військовим нашим, ЗСУ, теробороні та всім тим хлопцям, які захищають нашу країну!

Хлопці! Якщо хтось із вас вдається до Всевишнього, Господа нашого Ісуса Христа в житті, будь ласка, звертайтеся до нього і він нам обов'язково допоможе! Тому що він бачить, він бачить те, що відбувається, і він обов'язково захистить нас! Тому що ми молимося і все в нас буде слава Богу! Хлопці! Слава Богу за Україну! Всім добра!

Раніше сьогодні Олександр Усик анонсував проєкт на підтримку українців. У своєму Instagram Усик представив футболку, купивши яку, кожен може підтримати український народ у боротьбі з путінськими орками.