22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик буде проти двох британців у рингу: імена "куплених" суддів бою

Андрій Трофімов
23 вересня, 10:33
Нараховувати бали боксерам 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" будуть їхні земляки, а ось третім у рингу призначили співвітчизника Джошуа

Усик, Джошуа і рефері в рингу / Фото: Getty Images, Twitter

Став відомий склад суддівської бригади на суботній бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа і його українським візаві Олександром Усиком.

Читайте також: "В Усика є одна страшна річ": промоутер Джошуа занервував

Рефері в рингу призначили співвітчизника британця Ентоні Джошуа – Майкла Александера з Донкастера. Про це повідомляє DailyStar.

Підрахунок очок, які визначать переможця, якщо бій триватиме всі 12 раундів, вестимуть Говард Фостер (Велика Британія), Стів Вайсфельд (США) і Віктор Фесечко (Україна).

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу в першій середній ваговій категорії Роман Кармазін заявив, що на прихильність суддів Усику розраховувати не варто.

"Потрібно розуміти, на чиїй території бій, а це значить, що судді і всі... Ну, хтось підкуплений, заряджений", – цитує Кармазіна СЕ

Читайте також: Друг не вірить в Усика: "Реально, шанси на користь Джошуа"

Читайте також:

Реклама