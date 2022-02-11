"Пішов з цього світу на 5 хвилин". Еріксен розповів, як пережив клінічну смерть

Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

Датський хавбек Брентфорда Крістіан Еріксен поділився спогадами, про самий неприємний момент свого життя.

"Я пішов із цього світу на п'ять хвилин – до того моменту, поки моє серце не завели знову. Я пам'ятаю все за винятком цих п'яти хвилин. Мені потім сказали, що минуло 5 хвилин. А так, я пам'ятаю все – як на мене вкинули з ауту, як м'яч вдарився об моє коліно. Що сталося далі – я вже не знаю. Потім я прийшов до тями, а навколо мене було багато людей, я відчув, що хтось тисне мені на грудну клітку, щоб я знову задихав. Я розплющив очі і побачив усіх цих людей поруч зі мною і не зрозумів, що відбувалося.

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

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На той момент я взагалі не уявляв, що сталося. Я думав: "Щось трапилося з моїми ногами? Я зламав спину? Чи можу я підняти ногу?" Загалом я просто намагався зрозуміти, що трапилося. Потім у лікарні я почув, як хтось сказав: "Як довго він був у відключенні?", а хтось відповів: "П'ять хвилин". Ось тоді я вперше почув, що сталося", – розповів Еріксен в інтерв'ю BBC.

Крістіана Еріксена забирають з поля / Фото: Reuters

Нагадаємо, у першому таймі матчу Данія – Фінляндія на Євро-2020 Еріксен втратив свідомість прямо на полі. Лікарі та партнери по команді намагалися його реанімувати протягом десяти хвилин. У Еріксена зупинилося серце. На щастя, Крістіана вдалося врятувати.

Проблеми з серцем не дозволили данцю грати в Італії, і він знайшов собі клуб в Англії. Наприкінці січня цього року Еріксен підписав контракт із Брентфордом, який виступає у Прем'єр-лізі. Договор розрахований до кінця поточного сезону з опцією продовження ще на рік.

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