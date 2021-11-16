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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Ургант висміяв Росію за поразку від Хорватії (відео)

Андрій Трофімов
16 листопада, 13:12
За словами шоумена, м'ячем у свої ворота на полі захисник збірної РФ Федір Кудряшов влучає краще, ніж у ворота свого будинку – машиною

Автогол Кудряшова і сміх Урганта / Фото: Reuters

Збірна Росії стала об'єктом для глузування у себе вдома після поразки від Хорватії 0:1, яка стала наслідком гола у свої ворота від Федора Кудряшова та позбавила РФ прямої путівки на ЧС-2022.

Посміявся над російськими футболістами в ефірі своєї програми і Іван Ургант.

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"Матч згадувати не хочеться… Але ми згадаємо. Матч закінчився хорошим футбольним рахунком 1:0. Гол забив російський футболіст. Але ми програли. Про що це свідчить? Щось із суддівством не те!"

"Федір Кудряшов випадково поцілив у свої ворота. А коли він їхав своєю машиною до свого заміського будинку, його трохи занесло на ожеледиці, і там він не потрапив у свої ворота".

"До речі, дуже погані погодні умови в Хорватії були – вони грали по коліно у воді. Я вважаю, що винен дощ. Утім, як завжди", – резюмував з іронією Ургант.

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Раніше російські вболівальники, коментуючи фото з роздягальні збірної РФ у Спліті після матчу, назвали своїх гравців свинями

Росіяни програли і насмітили / Фото: Reuters, Championat.ru