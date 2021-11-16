16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ургант высмеял Россию за поражение от Хорватии (видео)

Андрей Трофимов
16 ноября, 13:12
По словам шоумена, мячом в свои ворота на поле защитник сборной РФ Федер Кудряшов попадает лучше, чем в ворота своего дома – на машине

Автогол Кудряшова и смех Урганта / Фото: Reuters

Сборная России стала объектом для насмешек у себя дома после поражения от Хорватии 0:1, которое стало следствием гола в свои ворота от Федора Кудряшова и лишило РФ прямой путевки на ЧМ-2022.

Посмеялся над российскими футболистами в эфире своей программы и Иван Ургант..

Реклама

"Матч вспоминать не хочется… Но мы вспомним. Матч закончился хорошим футбольным счетом 1:0. Гол забил российский футболист. Но мы проиграли. О чем это говорит? Что-то с судейством не то!"

"Федор Кудряшов случайно попал в свои ворота. А когда он ехал на своей машине в свой загородный дом, его немного занесло на гололеде, и там он не попал в свои ворота".

"Кстати, очень плохие погодные условия в Хорватии были – они играли по колено в воде. Я считаю, что виноват дождь. Впрочем, как обычно", – резюмировал с иронией Ургант.

Реклама

Ранее российские болельщики, комментируя фото из раздевалки сборной РФ в Сплите после матча, назвали своих игроков свиньями.

Россияне проиграли и намусорили / Фото: Reuters, Championat.ru