Впустили діамант. Українець приніс Бенфіці перемогу над Динамо

Бенфіка vs Динамо Київ / Фото: Reuters

В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді програло португальській Бенфіці. Ми вели онлайн матчу Бенфіка – Динамо на нашому сайті.

Чемпіон України виходив на поєдинок без турнірної мотивації, тоді як супернику перемога була потрібна для виходу до 1/8 фіналу турніру.

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Бенфіка оформила комфортну перевагу вже до середини першого тайму. Спочатку на 16-й хвилині своїй колишній команді забив український форвард Роман Яремчук, а на 22-й Жілберто Жуніор подвоїв перевагу.

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Наприкінці поєдинку команда Луческу притиснула "орлів" до воріт, але забити хоча б гол престижу киянам не судилося. У результаті Динамо залишає турнір без жодної перемоги на груповому етапі та одним забитим голом за шість матчів.

Ліга чемпіонів 2021/2022. 6 тур. Група E.

Бенфіка (Лісабон, Португалія) – Динамо (Київ, Україна) – 2:0.

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Голи: Яремчук, 16, Жілберто, 22.

Бенфіка: Влаходімос – Андре Алмейда, Отаменді, Вертонген – Жільберто (Лазаро, 73), Піцці (Евертон, 59), Вайгль, Жоао Маріо (Таарабт, 73), Грімальдо – Рафа Сілва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньєс, 82).

Динамо: Бущан – Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (Андрієвський, 86), Шапаренко – Циганков (Караваєв, 79), Буяльський, Вербич (де Пена, 64) – Гармаш (Рамірес, 79).

У паралельному поєдинку групи Барселона програла Баварії, що дозволило Бенфіці обійти каталонців і залишити їх за бортом турніру. Синьо-гранатові фінішували третіми та продовжать єврокубкову кампанію у Лізі Європи.