Запаморочливий рекорд у Португалії. Дракони знищують своїх суперників

Порту встановив унікальний рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter FC Porto

Футбольний клуб Порту встановив унікальне досягнення у національному чемпіонаті. Лідер Прімейри 57 матчів поспіль не програвав своїм суперникам у чемпіонаті Португалії – це рекорд турніру!

Серія без поразок почалася ще 2020 року! Останній раз Порту поступався у чемпіонаті 30 жовтня 2020 року у матчі проти Пасуш де Феррейра. А вчорашня перемога над Гімарайншем дозволила драконам стати національними рекордсменами.

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/ Фото: Twitter FC Porto

Примітно, що така серія не дозволила Порту стати чемпіонами минулого сезону, де золото дісталося Спортингу. Але перешкодити чемпіонству цього року, можуть хіба що самі гравці рекордсменів. Зараз Порту випереджає Спортинг на 6 очей, а Бенфіку Романа Яремчука на 15 балів. До кінця чемпіонату залишилось 5 турів.

Що стосується Романа Яремчука і його Бенфіки, то українцю з партнерами швидше за все доведеться задовольнити лише бронзовими нагородами поточного чемпіонату Португалії.

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Наш патріот у Бенфіці – Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Український легіонер Бенфіки Роман Яремчук підтримує свою країну та закликає весь світ допомогти Україні.