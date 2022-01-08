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Помер олімпійський чемпіон із важкої атлетики: син назвав причину

Андрій Трофімов
8 січня, 13:29
Російського штангіста Віктора Мазіна не стало у віці 67 років. У нього була онкологія

Виктор Мазін / Фото: ТАСС

Олімпійський чемпіон-1980 з важкої атлетики Віктор Мазін помер у суботу, 8 січня, на 68-му році життя.

Про це повідомив сайт Федерації важкої атлетики РФ.

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За словами прийомного сина спортсмена Ігоря Девяткина, Мазін помер від раку горла, а незадовго до смерті переніс інсульт.

Поховають його у Красноярському краї, поряд із батьком.

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1980 року Мазін став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 60 кілограмів на літніх Олімпійських іграх у Москві, встановивши світовий рекорд у ривку (130 кг) та сумі (290 кг).

Раніше не стало легендарного лікаря Динамо Ігоря Малюти.

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Також ми писали, що помер молодший брат Дієго Марадони Уго.