Помер один із символів Динамо – суперфан Парамон

Суперфан Парамон

Відомий уболівальник "біло-синіх" та збірної України помер на 67-му році життя, повідомляється на сторінці ультрас киян White Blue Team Facebook.

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Причина смерті не повідомляється.

Нагадаємо, у січні 2020 року Парамон потрапив до столичної лікарні у дуже тяжкому стані. Він упав біля свого будинку і сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми, Заборовський прийшов до тями, але втратив зір та координацію рухів.

Парамон / Фото: FootBoom

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Додамо, що Парамон багато років спостерігав за матчами київського Динамо прямо через ворота. Подейкують, йому заборонили наближатися до краю поля після інциденту у 2011 році. Тоді суперфан, роздратований вилученням динамівця Андрія Шевченка в матчі Ліги Європи з Брагою, спробував штовхнути одного із суддів ногою.