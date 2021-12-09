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Умер один из символов Динамо – суперфан Парамон

Сергей Шаховец
9 декабря, 20:49
Ушел из жизни самый знаменитый фанат киевского Динамо Сергей Заборовский, известный как Парамон

Суперфан Парамон

Известный болельщик "бело-синих" и сборной Украины скончался на 67-м году жизни, сообщается на странице ультрас киевлян White Blue Team в Facebook.

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Причина смерти не сообщается.

Напомним, в январе 2020 года Парамон попал в столичную больницу в очень тяжелом состоянии. Он упал возле своего дома и сильно ударился головой об асфальт. После суток комы Заборовский пришел в себя, но потерял зрение и координацию движений.

Парамон / Фото: FootBoom

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Добавим, что Парамон многие годы наблюдал за матчами киевского Динамо прямо из-за ворот. Поговаривают, ему запретили приближаться к кромке поля после инцидента в 2011 году. Тогда суперфан, раздосадованный удалением динамовца Андрея Шевченко в матче Лиги Европы с Брагой, попытался пнуть одного из судей ногой.