29 листопада 19:30
Олександрія 0
Зоря 1
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шахтар --
Шериф --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Помер молодий український спортсмен. Він перемагав на чемпіонатах світу та Європи

Любомир Луканюк
29 листопада, 20:44
Два тижні лікарі боролися за життя Борислава Бизу, у каноїста діагностували коронавірус

Федерація каное України повідомила жахливу звістку. Помер 24-річний Борислав Бизу.

13 листопада у спортсмена діагностували коронавірус, пізніше у нього виник сепсис. Два тижні лікарі Одеської обласної лікарні боролися за життя Борислава. Але врятувати його не змогли.

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Борислав Бизу на чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів виборов десять медалей! Три золоті, одну срібну та шість бронзових.

У 2016 році у Бізу діагностували червоний вовчак, тому він припинив виступи на міжнародному рівні. Виступав іноді на українських змаганнях, а також зайнявся тренерською роботою.

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Раніше ми писали про смерть відомого футболіста та тренера Сергія Морозова. В останні роки він запам'ятався своєю роботою на телебаченні. Морозов помер від наслідків коронавірусу.