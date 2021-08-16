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Помер легендарний український чемпіон. Він двічі вигравав Олімпіаду

Любомир Луканюк
16 серпня, 19:41
Знаменитий легкоатлет Володимир Голубничий помер у віці 85 років. Йому належать два світові рекорди в спортивній ходьбі на 20 кілометрів

Володимир Голубничий був легендою легкої атлетики

Сьогодні на 86-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби Володимир Голубничий. Колишній спортсмен помер в Сумах, де народився і прожив усе життя.

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Голубничий народився 2 червня 1936 року. Брав участь у п'яти Олімпіадах. Він є дворазовим олімпійським чемпіоном (1960, 1968), срібним (1972) і бронзовим (1964) призером Ігор. Зібрав повний комплект нагород чемпіонатів Європи. Двічі встановлював світовий рекорд у ходьбі на 20 км.

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У 2012 році Володимир Голубничий був включений в Зал слави легкої атлетики.

Нагадаємо, що вчора помер легендарний німецький форвард Герд Мюллер. Кращий бомбардир в історії Бундесліги останнім часом серйозно хворів і жив у будинку для літніх людей.

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