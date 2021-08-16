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Умер легендарный украинский чемпион. Он дважды выигрывал Олимпиаду

Любомир Луканюк
16 августа, 19:41
Знаменитый легкоатлет Владимир Голубничий умер в возрасте 85 лет. Ему принадлежат два мировых рекорда в спортивной ходьбе на 20 километров

Владимир Голубничий был легендой легкой атлетики

Сегодня на 86-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий. Бывший спортсмен скончался в Сумах, где родился и прожил всю жизнь.

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Голубничий родился 2 июня 1936 года. Принимал участие в пяти Олимпиадах. Он является двукратным олимпийским чемпионом (1960, 1968), серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Игр. Собрал полный комплект наград чемпионатов Европы. Дважды устанавливал мировой рекорд в ходьбе на 20 км.

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В 2012 году Владимир Голубничий был включен в Зал славы легкой атлетики.

Напомним, что вчера умер легендарный немецкий форвард Герд Мюллер. Лучший бомбардир в истории Бундеслиги последнее время серьезно болел и жил в доме престарелых.

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