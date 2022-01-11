10 січня 18:00 Онлайн
Марокко 1
Гана 0
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед 1
Астон Вілла 0
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
12 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини біатлону

Помер легендарний біатлоніст – він ставав дворазовим олімпійським чемпіоном

Сергій Шаховець
11 січня, 09:42
На 71-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб'єв

Анатолій Аляб'єв / Фото: РІА Новини

Олімпійському чемпіону-1980 Анатолію Аляб'єву у грудні минулого року виповнилося 70 років, а за місяць його не стало, повідомив у своєму телеграм-каналі Дмитро Губернієв.

"Зателефонував Костя Бойцов – помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб'єв... Шок...

У грудні вітав свого друга і кумира з ювілеєм, зідзвонювалися і на Новий рік... Боже мій, дядьку Толю... RIP", – написав Губернієв.

Реклама

Анатолій Аляб'єв один із найтитулованіших радянських біатлоністів. На Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді-1980 він виграв дві золоті медалі – в індивідуальній гонці та естафеті. Крім того, він завоював бронзу в спринті.

На чемпіонатах світу Аляб'єв виборов дві бронзові медалі – в естафетах ЧС-1981 та ЧС-1982.

Реклама

З 1990 по 1998 рік він працював тренером у збірній Росії з біатлону.

Раніше ми повідомляли, що на 67-му році життя помер олімпійський чемпіон-1980 з важкої атлетики Віктор Мазін.

Також ми писали, що не стало легендарного лікаря Динамо Ігоря Малюти.