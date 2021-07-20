Помер ще один адміністратор Динамо, який працював з Лобановським

Слідом за Олександром Чубаровим пішов з життя Олег Матовецький – в Динамо він працював тридцять років тому, а останнім часом проживав у Сполучених Штатах

Лобановський, Чубаров і Матовецький / Фото: Facebook

У США на 54-му році пішов з життя колишній адміністратор київського Динамо Олег Матовецький. Він працював у столичній команді наприкінці 80-х – на початку 90-х.

Про смерть Матовецкого повідомляє сторінка "Ветерани Динамо" в Facebook. Причина смерті не називається.

"Рано, як рано", – пишуть під повідомленням уболівальники.

Тренером Динамо, коли в команді працював Матовецький, був Валерій Лобановський. А в її складі грали Чанов, Михайличенко, Рац, Шматоваленко, Лужний, Ковалець, Кузнєцов, Баль, Дем'яненко та інші зірки.

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"Олег один із тих, хто підтримує життєзабезпечення команди на високому рівні", – так описував внесок Матовецького в успіхи клубу капітан того Динамо Анатолій Дем'яненко, даючи короткі характеристики своїм партнерам після здобуття Кубка СРСР-1990.

Нагадаємо, в травні не стало багаторічного адміністратора Динамо і друга Лобановського Олександра Чубарова. Йому було 78 років.