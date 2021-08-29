Помер експрезидент Міжнародного Олімпійського комітету

Жак Рогге / Фото: Reuters

Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак Рогге помер у віці 79 років. Про це повідомляє пресслужба організації.

Рогге був восьмим президентом МОК з 2001 по 2013 рік, після чого став почесним президентом.

Жак Рогге

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Жак Рогге був чемпіоном Бельгії з регбі і представляв свою країну в національній збірній. Він був 16-кратним чемпіоном Бельгії і чемпіоном світу з вітрильного спорту. Він також брав участь у змаганнях з вітрильного спорту на трьох Олімпійських іграх у 1968, 1972 і 1976 роках.

В знак поваги олімпійський прапор буде приспущено протягом п'яти днів в Олімпійському домі, в Олімпійському музеї і на всіх об'єктах МОК.